شكرا لمتابعة خبر عن طريقة حصول المبتعثين على العلاج في بريطانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن طريقة حصول المبتعثين على علاج هناك.

وأوضحت الخطوات التي يلزم القيام بها للحصول على علاج، وتشمل التسجيل لدى الطبيب العام، والتابع للخدمات الطبية الوطنية NHS، مؤكدة أنه في حال الرغبة للحصول على استشارة أخصائي يلزم الحصول على خطاب تحويل من الطبيب العام والتابع للخدمات البريطانية NHS،

وأشارت إلى ضرورة أن يكون علاج المريض في المدينة أو المنطقة التي يسكنها، وألا يسافر لخارجها من أجل الحصول على العلاج