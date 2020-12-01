شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. افتتاح أول دار سينما في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):افتتحت منطقة عسير أول دار سينما في المنطقة، والتي من المتوقع أن يكون لها مردود سياحي كبير هناك.
وعبر المهتمون عن سعادتهم بافتتاح أول دار سينما في المنطقة، والتي يمكن أن تكون مصدر ترفيه عائلي جديداً في عسير، مؤكدين أنه عامل جذب سياحي جديداً في المنطقة التي تشتهر بالعديد من المناطق الترفيهية.
واحتوت دار سينما عسير على أكبر قاعة سينما للأطفال، بالإضافة إلى أكبر قاعة سينما IMAX في المملكة، وهي تتسع لأكثر من 340 متفرجاً.
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