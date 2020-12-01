شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " المعلمي ": المملكة لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، أن المملكة لا تؤيد سياسة الاغتيالات على الإطلاق.

وطالب " المعلمي " خلال تصريحات تلفزيونية، إيران بعدم التصعيد، وذلك عقب مقـتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يوم الجمعة الماضي.

وأشار إلى أن خسارة عالم مسلم هي خسارة للأمة الإسلامية بأكملها، مبينا أن ردود الفعل العفوية والعاطفية لا تؤدي إلى نتائج إيجابية.

ودعا طهران بأن تثبت للمجتمع الدولي حسن نواياها فيما يتعلق ببرنامجها النووي؛ حتى لا يتعرض علماؤها وأبناؤها للخطر، سواء عن طريق هذه الأحداث أو أحداث أخرى.