شاهد : أول فتاة سعودية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دخلت الرسامة السعودية عهود المالكي، اليوم الثلاثاء، موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تدشينها لأكبر لوحة في العالم ترسم بالقهوة.

وعبرت المالكي، عن سعادتها وفخرها بتحقيق هذا الإنجاز الفني الأسرع والأكبر عالمياً، الذي استمر 45 يوم، حيث أنهت لوحتها بعنوان “نسيج واحد” في وقت قياسي مقارنة بحجمها.

وأضافت المالكي، أنا أول فتاة سعودية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد عمل أكبر لوحة ترسم بالقهوة مساحتها 221 متراً مربعاً.

واستغرقت مني جهدا متواصلا بلا كلل أو ملل طيلة 45 يوما في عمل مستمر طوال اليوم، حيث كانت تأخذ قسط من الراحة عبارة عن ساعة أو ساعتين فقط وتعود لاستكمال العمل.

يُئكر بأن الفعاليات المصاحبة لحفل تدشين أكبر لوحة ترسم بالقهوة في موسوعة جينيس انطلقت في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم وذلك تزامنا مع مناسبة اليوم الوطني الإماراتي في ساحة النورس على الكورنيش بجدة بوجود رسامين وخطاطين وعازف وفعاليات فنية ورياضية متنوعة. وفق موقع مزمر