تحذير من مدني الشرقية: هطول أمطار حتى «الواحدة صباحًا»

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان المنطقة الشرقية، من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية خلال الساعات المقبلة.

وقالت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، «ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية والأتربة المثارة على المنطقة الشرقية يشمل: «الأحساء، رأس تنورة، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق»، وذلك حتى يوم الأربعاء الساعة 1 صباحًا.

وتضمنت تنبيهات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار غدا الأربعاء في 10 مناطق بالمملكة هي: «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل والجوف، والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضا:

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار على 10 مناطق سعودية