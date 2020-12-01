وزارة الصحة تعلِّق على «إيجابية تحليل كورونا» من العزل حتى التعافي

أكدت أنها مرتبطة بـ«بقايا الفيروس»..
أوضحت وزارة الصحة، أن استمرار نتائج التحليل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، «إيجابية»، متربط بوجود بقايا الفيروس في الجسم بعد فترة العزل وحتى بعد التعافي.
جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل، وردها عبر حساب «الصحة 937» التابع لها بموقع «تويتر»، جاء فيه: «أجريت مسحة ثانية بعد 25 يومًا من الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة حتى الآن إيجابية فهل هذا أمر طبيعي أم لا؟».
وقالت الوزارة إن اختبار «بي سي آر»، قد تستمر نتيجته «إيجابية»، لبعض المصابين (حتى بعد التعافي) رغم انقضاء فترة العزل المحددة من قبل الطبيب؛ إنما يكون بسبب بقايا فيروس كورونا غير النشطة وغير القابلة للتكاثر والتي لا تكون معدية.
اقرأ أيضا:
كورونا والإنفلونزا الموسمية.. وزارة الصحة تجدد التذكير بـ«فارق حاسم»
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تعلِّق على «إيجابية تحليل كورونا» من العزل حتى التعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.