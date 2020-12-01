وزارة الصحة تعلِّق على «إيجابية تحليل كورونا» من العزل حتى التعافي

أوضحت وزارة الصحة، أن استمرار نتائج التحليل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، «إيجابية»، متربط بوجود بقايا الفيروس في الجسم بعد فترة العزل وحتى بعد التعافي.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل، وردها عبر حساب «الصحة 937» التابع لها بموقع «تويتر»، جاء فيه: «أجريت مسحة ثانية بعد 25 يومًا من الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة حتى الآن إيجابية فهل هذا أمر طبيعي أم لا؟».

وقالت الوزارة إن اختبار «بي سي آر»، قد تستمر نتيجته «إيجابية»، لبعض المصابين (حتى بعد التعافي) رغم انقضاء فترة العزل المحددة من قبل الطبيب؛ إنما يكون بسبب بقايا فيروس كورونا غير النشطة وغير القابلة للتكاثر والتي لا تكون معدية.

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