«الحصيني» يوضح سبب تقدم أجواء الشتاء بالسعودية.. ويوجِّه نصيحة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موسم المربعانية يعد أول أيام الشتاء، أما فلكيًا فيدخل الشتاء في المملكة يوم 21 ديسمبر من كل عام.

وقال الحصيني بمداخلة لقناة «الرسالة»، يتقدم الشتاء في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، قبل دخول موعده فلكيًا؛ بسبب الموقع الجغرافي والفلكي، لذلك من المتوقع أن يوافق دخول المربعانية الأسبوع القادم؛ حيث يحدث انخفاض واضح بدرجات الحرارة ويشعر الناس بالشتاء، لذلك نحثهم على ارتداء الملابس الشتوية.

وتابع الحصيني، إن العرب قسموا العام إلى 28 طالعا ولكل طالع منها مميزاته؛ حيث كانوا يهتمون في الماضي بالفلك أكثر لارتباطه بحياتهم وزراعتهم، بينما يتم الآن الاعتماد على الوسائل الحديثة والانترنت لتتبع الحالات المناخية.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الأربعاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل والجوف، والحدود الشمالية»، مع تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: أمطار على 10 مناطق سعودية