جسر الملك فهد: خفض رسوم فحص كورونا إلى 40 دينارًا

للقادمين من البحرين

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد خفض رسوم فحص الكشف عن فيروس كورونا بجسر الملك فهد للقادمين لمملكة البحرين إلى 40 دينارًا بحرينيًا. وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يعلن خفض تكلفة إجراء فحوصات (pcr) للقادمين إلى البحرين لتصبح بمجموع40 دينارًا بحرينيًا.

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