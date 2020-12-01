مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد احتياجات المتضررين جنوب السودان

والتقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، خلال زيارته، نائبة رئيس الجمهورية ربيكا ناندين دي مبيور في العاصمة جوبا، التي رحبت بالفريق الزائر مقدمة شكرها الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، على مبادرتهم الإنسانية تجاه بلادها، مثمنة ما يقوم به المركز في هذا الإطار، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد أول منظمة إنسانية في منطقة الشرق الأوسط، تستجيب لنداء جمهورية جنوب السودان، للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للبلاد.
كما التقى الفريق كلا من وزير الخارجية باتريس خميسة واني، ووزير الشؤون الإنسانية بيتر مجوك ديت، ووزير التعليم العام أوت دينق أشويل، ووزير الشباب والرياضة الدكتور البينو بول ضيو، ووزير الرعاية الاجتماعية آيات واريلا.
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