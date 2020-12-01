السعودية اليوم / السودان تحصل على 140 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز



الخرطوم 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أعلن البرنامج القومي لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة السودانية حصول الخرطوم على منحة تقدر بـ140 مليون دولار من صندوق الدعم العالمي لمكافحة مرض الإيدز، والدرن، والملاريا.

وقال رئيس آلية التنسيق القطرية لأموال الدعم العالمي الدكتور محمد عبدالحفيظ في تصريح له اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، إن السودان استلمت منحة للأعوام 2021 - 2023 من صندوق الدعم العالمي لمجابهة الأمراض الثلاثة "الإيدز، الدرن، الملاريا"، مشيراً إلى أن الصندوق يدعم تقوية النظام الصحي للوصول إلى الخدمات بصورة عادلة للمواطنين.

وطالب بالرقابة المجتمعية وتوعية المجتمع لمراقبة أموال الدعم العالمي لمكافحة الأمراض الثلاثة.

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20:57ت م

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