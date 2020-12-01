السعودية اليوم / الاتحاد الأوروبي يدعم بوركينا فاسو بـ113 مليون يورو



واغادوغو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واس

أعلن وزير الخارجية البوركيني ألفا باري أن الاتحاد الأوروبي منح بلاده 113 مليون يورو لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف الوزير البوركيني في ختام قمة افتراضية رفيعة المستوى بين رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس والاتحاد الأوروبي شارك فيها الرئيس البروكيني روش مارك كريستيان كابوري أن الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة دول الساحل الخمس بحوالي 200 مليون يورو، لدعم مجهوداتها في مواجهة المشاكل المتعلقة بالأمن والغذاء ومقاومة انتشار فيروس

// انتهى //

20:52ت م

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واغادوغو 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 1 ديسمبر 2020 م واسأعلن وزير الخارجية البوركيني ألفا باري أن الاتحاد الأوروبي منح بلاده 113 مليون يورو لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).وأضاف الوزير البوركيني في ختام قمة افتراضية رفيعة المستوى بين رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس والاتحاد الأوروبي شارك فيها الرئيس البروكيني روش مارك كريستيان كابوري أن الاتحاد الأوروبي التزم بمساعدة دول الساحل الخمس بحوالي 200 مليون يورو، لدعم مجهوداتها في مواجهة المشاكل المتعلقة بالأمن والغذاء ومقاومة انتشار فيروس كورونا // انتهى //20:52ت م0192

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