السعودية اليوم / أكثر من 44000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة



الباحة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة بلغ 44164 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وبينت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (مراكز صحية ومستشفيات).

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض

// انتهى //

20:29ت م

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الباحة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأوضحت صحة الباحة أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في الباحة بلغ 44164 مستفيداً وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.وبينت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 12 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية (مراكز صحية ومستشفيات).يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال ومتاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //20:29ت م0185

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