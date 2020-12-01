السعودية اليوم / شؤون الحرمين توزع عدداً من الهدايا لقاصدي بيت الله الحرام



مكة المكرمة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية, عدداً من الهدايا على ضيوف بيت الله الحرام، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة خلال التوزيع، وذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا 5".

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن هذه المشاركات تعزز الجانب الاجتماعي والنفسي، ولها أثر إيجابي كبير في تعزيز الجوانب الدينية، رافعاً شكره وامتنانه لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على متابعته وتوجيهه وحرصه الدؤوب في خدمة قاصدي ومرتادي بيت الله الحرام.

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20:18ت م

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