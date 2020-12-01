السعودية اليوم / لبنان تسجل 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.

// انتهى //

19:22ت م

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بيروت 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1511 إصابة جديدة بفيروس كورونا , ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 129414 إصابة.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 81584، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1033 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة.// انتهى //19:22ت م0176

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