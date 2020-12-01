شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

التقى مندوب المملكة الدائم لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد محمد العريفي , اليوم الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي "اكبر مجموعة نيابية في البرلمان الأوروبي" انطونيو وايت. وجرى خلال الاجتماع بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز الروابط بين المملكة والبرلمان الأوروبي.

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