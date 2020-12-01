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شكرا لقرائتكم الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة السعودية بل سلوك إيراني حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجبير: الاغتيالات ليست من سياسة السعودية بل سلوك إيراني حول العالم
قال: لو حدث زلزال في إيران لحملونا المسؤولية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن إيران تحاول الزج باسم السعودية في أي أزمة تواجهها، مشيرًا إلى أن الاغتيالات وتصفية الخصوم ليست من سياسة السعودية.
وقال الجبير في تصريحات نقلتها “العربية” إن النظام الإيراني قائم على الاغتيالات حول العالم منذ الثورة التي اختطفها الخميني، مشيرًا إلى أن اليأس يدفع وزير خارجية إيران لإلقاء اللوم على السعودية حيال أي شيء سلبي يحدث في إيران.
وتابع وزير الدولة للشؤون الخارجية: لو حدث فيضان أو زلزال في إيران “لا قدر الله” فإن وزير الخارجية الإيراني سيحمل السعودية المسؤولية.
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