الزراع: هؤلاء عليهم أداء اختبار الرخصة المهنية لضمان صرف العلاوة السنوية

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

أكد الخبير في شؤون المعلمين، محمد الزراع، أن شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية الذين لم يجتازوا اختبار كفايات المعلمين سابقًا أو الذين اختبروا القسمين معًا وليس كل قسم على حدة ما قبل عام 1435 هـ؛ يلزمهم دخول اختباري الرخصة خلال المهلة المحددة لذلك.

وتابع أن العلاوة السنوية تصرف لمدة 4 سنوات فقط ثم يلزم الحصول على الرخصة لاستمرار صرفها.

ما هي الرخصة المهنية ؟

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب أكدت في وقت سابق أن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، مشيرة إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

التخصصات المشمولة

وأوضحت الهيئة أن المعايير والمسارات المهنية تشمل بالإضافة إلى الاختبار التربوي العام عددًا من التخصصات وهي: (تخصصات لكافة المراحل في التربية الإسلامية، اللغة العربية، الرياضيات العلوم الفيزياء الكيمياء الأحياء، اللغة الإنجليزية، الحاسب الآلي، التاريخ، الجغرافيا، صعوبات التعلم التربية الفكرية، العوق السمعي، العوق البصري، التوحد، مهارات البحث ومصادر المعلومات، التدريبات السلوكية التربية الفنية، التربية الصحية والبدنية، رياض الأطفال، التربية الأسرية، الإرشاد الطلابي الإشراف التربوي، القيادة المدرسية، الموهوبين، العلوم الإدارية، علم الأرض، علم النفس، علم الاجتماع، تدريبات النطق، الاجتماعيات، ومنها ما هو مخصص لمعلمي المرحلة الابتدائية فقط في تخصصات الرياضيات، التربية الإسلامية، اللغة العربية، العلوم اللغة الإنجليزية).

موعد فتح نظام الرخصة المهنية

وكشفت الهيئة أنه سيدشن نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات في 2020/12/1م، وسيفتح الموقع لتسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا اختبار الكفايات في 2020/12/6م، أما المعلمين والمعلمات الذين لم يسبق لهم التسجيل أو دخول اختبار الكفايات؛ فسيفتح لهم مجال التسجيل في اختبار الرخصة بتاريخ 2020/12/15م، وستكون الفترة الأولى لاختبارات الرخصة المهنية اختبار التخصص) خلال الفترة من 23-2021/1/30م، بينما الفترة الثانية لاختبارات الرخصة المهنية الاختبار التربوي العام) خلال الفترة من 20-2021/3/26م، وسيكون موعد إعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية في 2021/5/30م.

