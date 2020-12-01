«حساب المواطن» يوضح متى يتم إيقاف الدعم عن المستفيد

جاءت العديد من الشكاوى والاستفسارات إلى برنامج حساب المواطن تتعلق جميعها بمشكلة إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين من البرنامج.

حساب المواطن يوضح

وتفاعل برنامج حساب المواطن مع هذه الشكاوى موضحا السبب الرئيسى فى مشكلة إيقاف الدعم قائلا: «إنه لم يتم تصحيح البيانات -وقد نبهنا كثيرا على المستفيدين بأن يقوموا بتصحيح البيانات الخاصة بهم- وأيضا لم يتم تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ90 يومًا، ولذلك فقد تم إيقاف الحساب بالبرنامج».

التعديلات الجديدة فى حساب المواطن

هذا وقد قام برنامج حساب المواطن مؤخرًا بإقرار عدد من الضوابط الجديدة التى تتعلق بكل من الفرد المستقل، وتعليق التسجيل بالنسبة للمستفيدين الجدد فى البرنامج، كما تم تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وأيضا شملت التعديلات تعليق استقبال الطلبات الجديدة للمواطنين الذين قدموا فى برنامج حساب المواطن للحصول على الدعم المقدم من خلاله إلى ما بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

أيضا ألزمت التعديلات الجديدة الأفراد المستقلين بأن يقدموا ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك عن طريق تقديم الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعى أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) وجعلت ذلك شرطا أساسيا لضمان استمرار الدعم.

شروط استحقاق الدعم

ولكى يحصل المستفيد على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يجب عليه أن يكون مستوفيا لشروط الأهلية فى البرنامج، وهى كالتالى:

1- أن يكون المستفيد سعودى الجنسية، ويتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملى بطاقات التنقل من ذلك الشرط.

2- أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل المملكة، ولا يقيم خارج المملكة لمدة تزيد على 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

3- يجب أن لا يتواجد المستفيد فى أى من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

4- يجب أن تتوافق بيانات المستفيد مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

هذا وتعتمد معايير الاستحقاق على كل من «إجمالى دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا».