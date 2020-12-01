شكرا لقرائتكم خبر 40 وظيفة مهمة تساعد على ترك بصمة في المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع تغير العالم من المهم ألا ننسى أن طلاب اليوم سيكونون قادة الغد، وذلك من خلال التعليم، وسيكون الطلاب قادرين على أن يصبحوا أكثر دراية وخبرة في التعامل مع مشاكل وقضايا الغد، لذا يبحث بعض الطلاب عن برامج الدرجات العلمية التي ستحقق لهم أعلى الأرباح في المستقبل.

ويتسم طلاب اليوم بالوعي الاجتماعي الشديد، ويبحثون عن اختيار التخصص الصحيح.

«مكة» وجدت بعض المواقع العالمية التي تهتم بالتخصصات التي ستترك أثرا في المستقبل، فانتقت منها هذه الوظائف.

المعايير

أخذت الوظائف التي تكررت في المواقع العالمية.

مواقع جامعات وتوظيف عالمية ومواقع أبحاث.

تم الرجوع إلى 20 مرجعا فقط.

الوظائف ليست مرتبة وفقا للأفضل.

الأنثروبولوجيا

من خلال الأنثروبولوجيا سيعبر الطلاب الفجوة بين العلوم والعلوم الإنسانية، لاستكشاف الإنسانية على مر العصور.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 4% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

الأنثروبولوجيا هي خيار لأولئك الذين يرغبون في دراسة ماضينا لإيجاد طرق لجعل مستقبلنا أكثر إشراقا.

العمارة

نظرا لاستمرار النمو السكاني، ودون أي تباطؤ، فقد ارتفعت الحاجة إلى المزيد من المساكن وأماكن المعيشة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 4% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

هي خيار لأولئك الذين يرغبون في العمل من أجل تصميم مساحات معيشة أكثر كفاءة لسكاننا المتزايدين.

الكيمياء الحيوية

مجال الكيمياء الحيوية يهتم بفهم الطريقة التي تتفاعل بها الكيمياء والبيولوجيا بعضهما مع بعض لتسهيل الحياة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 11% بحلول 2026

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تتيح للطلاب دراسة العمليات البيولوجية المهمة، مثل الوراثة والمرض، في محاولة لتعزيز الصحة العامة للبشرية.

علم الأحياء

لفهم الحياة البشرية من المهم أن نفهم الحياة كلها. من خلال فحص الحياة بجميع أشكالها

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 8% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

من أجل المساعدة في حماية وضمان صحة البشر.

الهندسة الطبية الحيوية

سيكتسب الطلاب فهما لبيولوجيا الإنسان والأمراض والمشاكل المختلفة التي يمكن أن تصيبه.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 7% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

من خلال استخدام المهارات الهندسية للمساعدة في إنشاء أجهزة طبية من شأنها تغيير حياة عدد من المرضى.

التكنولوجيا الحيوية

هي درجة رائعة للطلاب الذين يرغبون في استخدام جميع أنواع التطورات التكنولوجية لمساعدة المرضى والمحتاجين. من خلال السعي للحصول على درجة في التكنولوجيا الحيوية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 7% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تعلم الطلاب الاستفادة من جميع جوانب العلوم والتكنولوجيا، للمساعدة في تعزيز حياة أكثر صحة.

الهندسة الكيميائية

خيار لأولئك الذين يرغبون في استخدام العلم للتوصل إلى مواد مبتكرة وحلول كيميائية لعدد من مشاكل العالم.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 8% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

للذين يرغبون في معرفة المزيد حول استخدام الكيمياء لإنشاء منتجات جديدة تغير الحياة.

الهندسة المدنية

خيار للطلاب الذين يرغبون في العمل لتخطيط مدن وبلدات وبنية تحتية مستقبلية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 11% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تتيح لخريجيها أن يكون لهم يد في تصميم الهياكل المدنية للمستقبل.

الاتصالات

هي لأولئك الذين يرغبون في استخدام قدرتهم على التواصل لتغيير العالم.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 9% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تنطوي على التواصل مع الجماهير حول القضايا الجديرة بالاهتمام والقضايا الاجتماعية.

أخلاقيات الحاسوب

تعد درجة أخلاقيات الكمبيوتر هي إحدى أعلى درجاتنا لتغيير العالم، وتتمتع بقدرة فريدة على السماح للطلاب بوضع الأساس للأخلاقيات التي نستخدمها للتحكم في استخدام التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر، من خلال السعي للحصول على درجة أخلاقيات الكمبيوتر.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 28% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

حيث يوجهون الأخلاق والقواعد التي نستخدمها للتحكم في استخدام التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر.

علوم الحاسب

كان أحد أكبر التغييرات في العقود القليلة الماضية ظهور وانتشار أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا في حياتنا اليومية. ومع تقدمنا ​​كمجتمع يبدو أن أجهزة الكمبيوتر والتكنولوجيا ستصبح جزءا أكبر وأكثر من حياتنا اليومية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 19% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

توفر للطلاب التعليم اللازم لإنشاء تطبيقات الكمبيوتر في المستقبل.

التعليم

ربما تكون درجة التعليم واحدة من أفضل الطرق للتأثير على جيل المستقبل، ومن خلال السعي للحصول على درجة تعليمية، سيعمل المعلمون مع الجيل المقبل من الطلاب لمعرفة المزيد عن عالمنا وحل مشاكل المستقبل.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 9% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

ستساعد في تشكيل المستقبل.

الاستدامة البيئية

هي درجة رائعة لأولئك الذين يرغبون في دراسة بيئتنا لإنشاء حلول لحماية صحتها.

ممن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 11% بحلول عام 2026.

أهميتها في تغير المستقبل:

لحماية عالمنا الطبيعي.

علاج الأسرة والزواج

تسمح درجة العلاج الأسري والزواج للطلاب بالعمل مع الناس للعمل من أجل تعزيز العلاقات الأكثر أهمية في حياتهم.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 23% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تعلم كيفية تقديم الدعم والمساعدة من أجل مساعدة الناس على تقوية الروابط الأسرية.

دراسات الأفلام

درجة لأولئك الذين يرغبون في استخدام الأفلام، لتوصيل رسائل إيجابية للتغيير من أجل المستقبل.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 12% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

حيث سيكون لها دور في تغيير العالم وتشكيل المستقبل.

أخلاقيات الرعاية الصحية

درجة لأولئك الذين يرغبون في العمل من أجل التأثير على مستقبل سياسة الرعاية الصحية وتشكيله.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 18% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

ستسمح للطلاب بالمشاركة في المحادثة التي تملي مستقبل الرعاية الصحية.

إدارة الرعاية الصحية

تساعد في الحفاظ على الصحة، ولكن مع تغير صناعة الرعاية الصحية وتطورها، نحتاج إلى أشخاص يعملون على تشكيل مستقبلها وتوجيهه، وسيتعلم الطلاب الطرق التي تعمل بها مؤسسات ومرافق الرعاية الصحية الكبرى، وسيتعلمون كيفية تنظيم فرق الأطباء والجراحين والممرضات وغيرهم من المهنيين الطبيين من أجل ضمان حصول المرضى على رعاية صحية عالية الجودة بطريقة فعالة وآمنة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 20% بحلول عام 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

سيكون لهم يد في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.

التاريخ

خيار لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن ماضينا للمساعدة في مستقبلنا. من خلال السعي للحصول على درجة التاريخ سيعمل الطلاب على اكتساب فهم أعمق للتاريخ البشري، ويفحصون مجمل تاريخ البشرية وهم يتتبعون تطورنا.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 6% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

للتعرف على ماضينا ونتعلم منه لحاضرنا ومستقبلنا.

الهندسة الصناعية

خيار قوي لأولئك الذين يرغبون في دراسة الطريقة التي نصنع بها المنتجات وننتجها.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 10% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنشاء عالم أنظف.

العلاقات الدولية

درجة لأولئك الذين يرغبون في العمل لمواصلة الجسر بين دول العالم، من خلال السعي للحصول على درجة في العلاقات الدولية، سوف يدرس الطلاب الطرق التي تتفاعل بها الدول المختلفة في العالم مع بعضها البعض.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 3% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

لخلق عالم أكثر عولمة.

الصحافة

للطلاب الذين يرغبون في أن يكونوا في مجال محاسبة الحكومة والشركات، والتأثير على المجتمع، وكشف الفساد.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 6% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تحمل على عاتقها مهمة إبلاغ الأخبار ومساءلة المؤسسات أمام الجمهور.

القانون

خيارا لأولئك الذين يرغبون في العمل مع أشخاص لمساعدتهم على التنقل في النظام القانوني المعقد.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 8% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إذا كنت تريد المساعدة باستخدام القانون لمساعدة المحتاجين.

الهندسة الميكانيكية

درجة الهندسة الميكانيكية مثالية لأولئك الذين يرغبون في تعلم كيفية إنشاء الآلة التالية التي ستغير الحياة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 9% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تصميم آلات الغد.

استشارات الصحة العقلية

خيار بدرجة كبيرة لأولئك الذين يرغبون في العمل مع أولئك الذين يعانون من مرض عقلي لمساعدتهم على عيش أنماط حياة أفضل.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 23% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها ستهيئ الطلاب للعمل مع المصابين بمرض عقلي لمساعدتهم على عيش حياة أكثر سعادة وإشباعا.

علم الأحياء الجزيئي

خيار بدرجة كبيرة لأولئك الذين يرغبون في استخدام علم الأحياء لتغيير العالم. من خلال السعي للحصول على درجة في البيولوجيا الجزيئية سيتعلم الطلاب العمليات الكيميائية التي تسمح بإنشاء الحياة والحفاظ عليها.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة11% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تعلم الطلاب كيفية صنع الأدوية والمواد الكيميائية في المستقبل.

الهندسة النووية

هي درجة رائعة للطلاب الذين يرغبون في معرفة كيفية تسخير الطاقة النووية بشكل أكثر فعالية لحل مشاكل المستقبل. من خلال السعي للحصول على درجة الهندسة النووية سوف يتعرف الطلاب على أساسيات الطاقة النووية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 4% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها ستعد الطلاب لتطوير حلول الطاقة في المستقبل.

التمريض

مهنة رائعة لأولئك الذين يريدون التأثير على حياة الآخرين من خلال مساعدتهم على استعادة صحتهم وعيش حياة صحية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 15% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

ستسمح درجة التمريض للطلاب بمساعدة عدد من الأشخاص على استعادة صحتهم وعيش حياة سعيدة وصحية.

التغذية

مثالية للطلاب الذين يرغبون في مساعدة الناس على عيش حياة أفضل من خلال تناول الأطعمة الصحية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 15% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تمنح درجة التغذية الطلاب المعرفة للمساعدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية من خلال استخدام النظام الغذائي والتغذية المناسبين.

هندسة البترول

هي درجة لأولئك الذين يرغبون في العمل مع هذه المادة المعقدة من أجل المساعدة في إنشاء طرق أكثر أمانا ونظافة لاستخدامها.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 15% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها ستعد الطلاب لإيجاد طرق أكثر أمانا لاستخدام النفط كمصدر للطاقة للحضارة الإنسانية.

الفلسفة

هي خيار مثالي لأولئك الذين يرغبون في معرفة المزيد عن القضايا المهمة في حياتنا.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 4% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تمنح درجة الفلسفة للطلاب التعليم اللازم للتفكر في واقعنا، والعمل على فهم ماهية الإنسان.

الفيزياء

يمكن لشهادة الفيزياء تعليم الطلاب استخدام قوانين الفيزياء لإنشاء أشكال جديدة من الطاقة أو الآلات التي ستغير عالمنا.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 14% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تعد الطلاب لفتح أكبر ألغاز الكون.

العلوم السياسية

هي لأولئك الذين يرغبون في دراسة أنظمة السياسة في عالمنا للمساعدة في إنشاء نظام سياسي أفضل للمستقبل.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 3% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تعلم الطلاب كيفية العمل داخل الأنظمة السياسية لعالمنا وتغييرها للأفضل.

علم النفس

خيار لأولئك الذين يرغبون في العمل على فهم العقل ومساعدة أولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 14% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

للذين يرغبون في العمل مع المحتاجين لتعزيز صحة عقلية أفضل.

الإدارة العامة

هي للطلاب الذين يرغبون في تعلم كيفية العمل في الحكومة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 10% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

ستعد الطلاب للعمل كموظفين مدنيين في الغد.

الصحة العامة

هي الخيار الأمثل لأولئك الذين يرغبون في دراسة الاتجاهات الصحية الرئيسة.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 9% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها تساعد في دراسة كيفية انتقال الأمراض والعمل على حماية السكان من الأوبئة.

السياسة العامة

خيار لأولئك الذين يرغبون في العمل على صنع سياسة عامة من شأنها أن تصنع مستقبلا أكثر إشراقا.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 2% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تسمح للطلاب بالعمل وتمرير القوانين التي من شأنها أن تجعل المجتمع مكانا أفضل.

​​العلوم الاجتماعية

هي للطلاب الذين يرغبون في دراسة مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة التي تتضمن الطرق التي يعمل بها الناس ويعملون من خلال المجتمع.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 10% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

هي لأولئك الذين يرغبون في تعليم الآخرين عن الإنسانية والطريقة التي أنشأنا بها ثقافتنا.

علم الاجتماع

هي لأولئك الذين يرغبون في مواصلة دراسة السلوك الاجتماعي للبشر.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 1% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

تسمح للطلاب بفهم ثقافتنا وسلوكنا البشري لاكتساب فهم أفضل لنا كشعوب.

هندسة البرمجيات

هي لأولئك الذين يرغبون في العمل في برمجة الكمبيوتر لإنشاء الجزء الكبير التالي من البرنامج.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 24% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

مهمة لمن يرغب في إنشاء التطبيق التالي الذي يغير العالم.

الاتصالات السلكية واللاسلكية

لأولئك الذين يرغبون في دراسة طريقة التواصل ونشر المعلومات، وتفعيله لخدمة المجتمع.

من المتوقع أن تنمو هذه الصناعة بنسبة 6% بحلول 2026.

أهميتها في تغيير المستقبل:

إنها مهنة تسمح بالعمل على إنشاء إنترنت الغد.