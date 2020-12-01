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محمد بن مسعود - الدمام - بعد تحقيق الثلاثية (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس خادم الحرمين الشريفين)، احتفت إدارة نادي الهلال السعودي بالمدرب الروماني رازفان، بالتقاط صورة تذكارية للمدرب برفقة جميع اللاعبين، والألقاب الثلاثة التي حققها النادي تحت قيادته خلال فترة وجيزة.
وقاد المدرب الروماني فريق الهلال للتويج بـ3 ألقاب مهمة خلال 370 يوماً فقط، وهذا الإنجاز يعتبر غير مسبوق في تاريخ الأندية السعودية.
بعد تحقيق الثلاثية.. الهلال يحتفي بألقابه مع "رازفان"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-01
بعد تحقيق الثلاثية (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس خادم الحرمين الشريفين)، احتفت إدارة نادي الهلال السعودي بالمدرب الروماني رازفان، بالتقاط صورة تذكارية للمدرب برفقة جميع اللاعبين، والألقاب الثلاثة التي حققها النادي تحت قيادته خلال فترة وجيزة.
وقاد المدرب الروماني فريق الهلال للتويج بـ3 ألقاب مهمة خلال 370 يوماً فقط، وهذا الإنجاز يعتبر غير مسبوق في تاريخ الأندية السعودية.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
06:57 PM
بعد تحقيق الثلاثية (لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس آسيا للأندية الأبطال وكأس خادم الحرمين الشريفين)، احتفت إدارة نادي الهلال السعودي بالمدرب الروماني رازفان، بالتقاط صورة تذكارية للمدرب برفقة جميع اللاعبين، والألقاب الثلاثة التي حققها النادي تحت قيادته خلال فترة وجيزة.
وقاد المدرب الروماني فريق الهلال للتويج بـ3 ألقاب مهمة خلال 370 يوماً فقط، وهذا الإنجاز يعتبر غير مسبوق في تاريخ الأندية السعودية.
، بعد تحقيق الثلاثية.. الهلال يحتفي بألقابه مع "رازفان" ،
المصدر : الخليج 365
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