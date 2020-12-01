شكرا لمتابعة خبر عن قبول دعوى تعويض لشخص سقط عامود إنارة على مركبته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قضى ديوان المظالم، اليوم الثلاثاء، بتعويض شخص ، سقط عامود إنارة على مركبته ، عن قيمة التلفيات.

كان الشخص قد طالب خلال دعوى تعويض عن قيمة التلفيات التي أصابت سيارته نتيجة سقوط عامود إنارة عليها .

وثبت أن العامود غري لمسافة متر واحد داخل الأرض ونتيجة المياه الجوفية تأكل ومع شدة الرياح والامطار سقط على سيارة المدعي .

وقام المدعي بتقديم فواتير قطع الغيار وتكاليف إصلاح سيارته، وقرر القضاء بالتعويض بقيمة ماتضمنته الفواتير .