شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. باحث يكشف قصة " قصور الفوطة " بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):تحدث الباحث التاريخي فهد محمد الفريج عن قصة قصور الفوطة بالرياض، قائلا:" الحديقة منذ عام 1350 هجريا " 1931 ميلاديا " استوطن فيها رجل من أهل البادية يدعى ابن فوطة القحطاني ".
وأضاف " الفريج " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" ولما جاء الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وسكن في حي المربع عام 1357 هجريا " 1938 ميلاديا " وأوكل لابن فوطة القحطاني رعاية الإبل ".
وأشار " الفريج ":" العمائر أقيمت على أنقاض القصور القديمة مثل قصر الأمير بندر بن عبدالرحمن-رحمه الله- وبجواره قصر الأمير عبدالرحمن وقصر الأمير متعب وقصر الأمير فهد بن محمد وقصر الأميرة هيا بنت عبدالرحمن ".
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