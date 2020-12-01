أسماء المنتجات المطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت الهيئة العامة للجمارك، عن أسماء المنتجات التي تطبق عليها اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه.
وتشمل القائمة: منظمات معدل التدفق، وخلاطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلاطات الشطاف، وخلاطات المطبخ، ورؤوس المراوش "الدش"، والمراحيض الغربية ذات التدفق الثنائي أو الأحادي، والمبولة بنظام التدفق.
ولفتت إلى أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تعد شرطًا لازماً لفسح منتجات أدوات ترشيد استهلاك المياه ودخولها للمملكة، بالإضافة إلى إرفاق شهادة المطابقة " سابر ".
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