وزارة الصحة: 5 مدن ومناطق تتصدر قائمة «الأكثر تعافيًا» من كورونا بالسعودية

سجلت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، 374 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» وتصدرتها الرياض بتسجيل 49 حالة تعاف، وتلتها المدينة المنورة بتسجيل 31 حالة، ثم الهفوف بتسجيل 27 حالة.

وسجلت عرعر 20 حالة، وجدة، 14، وحائل والطائف وجازان 13 حالة لكل منها، وينبع 10 حالات، ومكة 9، والقنفذة 8، وسجلت تبوك ونجران وبريدة وأبو عريش 7 حالات لكل منها، وسجلت المذنب والمظيلف ووداي الدواسر 6 حالات لكل منها، وسجلت خميس مشيط وبيش 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 4 حالات في كل من العيدابي وأبها والدمام وسبت العلاية وأحد المسارحة والخرج ورجال ألمع.

وتم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من الأسياح والعارضة والمجمعة والخرمة والقوز ومهد الذهب وبللسمر، بينما سجلت حالتان فقط في كل من خليص والطوال وبدر الجنوب وبيشة ونمرة وتثليث وتيماء والقريات والبكيرية والحجرة والمبرز، وتم تسجيل حالة تعاف واحدة في كل من: أحد رفيدة وعيف وطريف والجبيل والظهران محايل والبدائع والحناكية وقلوة وخيبر وصامطة وصبيا وبلجرشي وتربة والعلا والخفجي والقويعية وبني حسن والجفر.

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