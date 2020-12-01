السعودية | السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال عقوبة انتهاك قواعد وتعليمات وسائل السلامة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
اوضحت النيابة العامة انه تتوافر الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، ويُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.
واوضحت النيابة العامة عقوبة مخالفة القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد على النحو التالى :
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