كورونا يعصف بأرباح أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عصف فيروس كورونا بأرباح أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم لتهبط إلى النصف تقريبا.

وأشارت توقعات شركة "ميونخ ري" الألمانية، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، تراجع أرباحها هذا العام بمقدار يزيد عن النصف بسبب جائحة كورونا.



وقال كريستوف يوريكا، المدير المالي للشركة، في مدينة ميونخ اليوم الثلاثاء إن الأرباح المتوقعة يمكن أن تصل إلى 1.2 مليار يورو، بانخفاض بمقدار 1.5 مليار يورو مقارنة بالعام الماضي مقداره 1.6 مليار يورو بالأرباح التي كانت الشركة تأمل بالأساس في تحقيقها.

وفي نفس الوقت، قال يوريكا:" رغم ذلك، فإننا نستطيع أن نتحمل أعباء كوفيد-19 بشكل جيد".

وأعلنت الشركة أنها ستسعى إلى تحقيق أرباح العام المقبل بقيمة 2.8 مليار يورو وهي القيمة التي لم تستطع أن تحققها في 2020.

كانت "ميونخ ري" أعلنت في آذار/مارس الماضي تخليها عن هدف الأرباح الذي حددته للعام الحالي.

وأثرت أزمة كورونا بقوة على الكثير من الشركات العاملة في مجال إعادة التأمين بسبب مدفوعاتها للشركات المتضررة من إلغاء فعالياتها بسبب الجائحة.

خسائر عالمية

تخطت خسائر شركات التأمين والإعادة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" 22.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.

ووفقا لبيانات شركة PeriStrat LLC الاستشارية للخدمات المالية ومقرها زيورخ بسويسرا، عن تقارير الخسائر والاحتياطيات التي أبلغت عنها شركات التأمين أو إعادة التأمين والمتعلقة بالجائحة والمبلغ عنها علنا واحتياطيات IBNR والتقديرات من شركات التأمين وإعادة التأمين، وقد تم أخذ هذه التقديرات صافية من استرداد إعادة التأمين، ومع ذلك ، فإن بعض الشركات لا تكشف عن آثار إعادة التأمين ، مما يعني أنه لا يمكننا دائمًا الإبلاغ عن صافي المطالبات.

وكشف التقرير أن الخسائر المبلغ عنها لشركات التأمين أيضًا في خسائر شركة إعادة التأمين المبلغ عنها بسبب اتفاقيات الحماية، وقد تتداخل خسائر بعض الشركات المُبلغ عنها مع رقم سوق اللويدز حيث تعمل هذه الشركات في اللويدز وكذلك دوليًا ، على سبيل المثال هيسكوكس ، بيزلي ، أرغو إلخ.

وقد تصدرت اللويدز خسائر شركات التأمين والإعادة المركز الأول بحجم خسائر واحتياطيات بلغت 3.9 مليار دولار حتى الشهر الماضى.

وتلتها شركة سويس رى للتأمين فى المركز الثانى بمبلغ 2.5 مليار دولار، فيما تلاها فى المرتبة الثالثة شركة ميونيخ رى للتأمين بمبلغ 1.8 مليار دولار ، ثم فى المركز الرابع شركة أكسا للتأمين بمبلغ 1.5 مليار دولار.