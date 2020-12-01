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فيديو.. قتيلان و10 جرحى بحادث دهس متعمد في ألمانيا
القاتل توجه عمدًا لمنطقة مخصصة للمشاة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قتل شخصان وأصيب 10 آخرون على الأقل بجراح متفاوتة بعدما نفذ شخص مجهول حادث دهس في إحدى مدن ألمانيا اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر في الشرطة الألمانية إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في منطقة مخصصة للمشاة في مدينة ترير غربي ألمانيا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين على الأقل.
وذكرت الإذاعة العامة، أن الشرطة احتجزت السائق وطالبت المواطنين بالابتعاد عن منطقة الحادث، مضيفة أن دوافع السائق غير واضحة بعد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.
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