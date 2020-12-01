الثوم يتصدر قائمة الأطعمة المفيدة للبنكرياس

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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البنكرياس جزء من الجهاز الهضمي ويقع في تجويف البطن خلف المعدة، وهو مسؤول عن إنتاج العديد من الهرمونات المهمة مثل الأنسولين والسوماتوستاتين والجلوكاجون، لذلك من الضروري التعرف على عدد من الأطعمة المفيدة للبنكرياس.

وبحسب موقع Daily Health Post الطبي فإن الأطباء يصفون البنكرياس بأنه ذو ملمس إسفنجي، وأحيانًا ما يصاب هذا العضو بالالتهاب الأمر الذي ينتج عنه ألم شديد وحمى وإسهال، لذلك فإن صحة هذا العضو أمر حيوي للصحة العامة، وهناك العديد من الأطعمة المفيدة للبنكرياس التي يمكن أن تساعد في حمايته وإليك أهمها.

أهم الأطعمة المفيدة للبنكرياس

1- الثوم

من أهم الأطعمة المفيدة للبنكرياس، حيث يحتوي على مادة الكبريت، والأرجينين، والسيلينيوم وهي مواد ثبت أنها تقي من سرطان البنكرياس.

2- السبانخ

السبانخ خيار ممتاز لصحة البنكرياس، حيث أظهرت دراسة نُشرت في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن النظم الغذائية التي تشمل السبانخ والخضراوات الأخرى توفر عوامل وقائية ضد سرطان البنكرياس.

3- البروبيوتيك

وفقًا لكلية الطب والصحة العامة بجامعة ويسكونسن، يمكن أن يكون البروبيوتيك مفيدًا في الحفاظ على التوازن الصحي للبكتيريا الجيدة في الجسم، وتوجد في الزبادي وهي تساعد في تسهيل الهضم وحماية الجهاز الهضمي وقد تساعد في تقليل مخاطر بعض المشكلات الصحية.

4- الكرز

يعتبر الكرز مصدرًا طبيعيًا غنيًا بمضادات الأكسدة والكحول البريلي وهو مركب ثبت أنه يساعد في الوقاية من سرطان البنكرياس، ويجب الحرص على أنه مصدره عضوي لتجنب التعرض لمبيدات الآفات والمواد الكيميائية الضارة الأخرى.

5- الفطر

لقد ثبت أنه يمنع نمو خلايا سرطان البنكرياس، وهو أيضًا مصدر جيد للألياف والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين D2.

6- البروكلي

يحمي أنسجة البنكرياس ويفضل تناوله نيئًا أو مطهوًا قليلًا على البخار للحصول على جميع العناصر الغذائية الحيوية منه، وذلك لأن طهيه يمكن أن يزيل الغالبية العظمى من عناصره الغذائية القيمة.

7- البطاطا الحلوة

من الأطعمة المفيدة للبنكرياس حيث توفر الحماية له، ولا تضع ضغطًا لا داعي له على الجهاز الهضمي.

8- العنب الأحمر

يعتبر العنب الأحمر مصدرًا ممتازًا للريسفيراترول، وهو أحد مضادات الأكسدة المفيدة، ويساعد على منع تلف الأوعية الدموية وتقليل الالتهاب.

في النهاية، احرص على تناول الأطعمة المفيدة للبنكرياس وإدخالها في نظام غذائي غني وصحي للحفاظ على صحته وتقليل مخاطر الالتهاب والعدوى والسرطان، كما أن لتمارين المنتظمة أيضًا لها دور مهم في المساعدة في الحفاظ عليه وعلى الصحة العامة.

