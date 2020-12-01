طقس العرب : حالة سقيا مستمرة حتى الجمعة على هذه المناطق

2020-12-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع مركز طقس العرب استمرار تأثر العديد من مناطق المملكة بالحالة الماطرة سقيا بدرجات متفاوتة يومي الأربعاء والخميس وحتى يوم الجمعة بمشيئة الله، مع تدني درجات الحرارة لأقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام.

وتشير آخر التوقعات الصادرة عن المركز إلى استمرار تشكُل حزم من السُحب الماطرة ذات الشدة المُتفاوتة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية “جازان وعسير والباحة والطائف” وصولًا حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة، تكون على شكل زخات رعدية غزيرة أحيانًا، وربما تترافق بزخات من البرد على فترات.

حالة سقيا في الرياض

أما عن العاصمة الرياض فيُتوقع بمشيئة الله أن تبقى تحت تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة يومي الثلاثاء والأربعاء، بحيث يستمر تدفق السحب عبر الواجهة الغربية من المدينة، وتبقى الفرصة مُهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر، يُتوقع أن تكون في مجملها خفيفة الشدة والله أعلم.

كما توقع المركز أن فرص الأمطار ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض، إضافة إلى القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وحفر الباطن ووصولًا حتى الجبيل والدمام، تكون على شكل زخات متفاوتة الشدة.

توقعات حالة الطقس

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت استمرار الحالة المطرية سقيا التي تشهدها عدة مناطق في المملكة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

