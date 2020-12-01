22.389 طالبا وطالبة يستفيدون من برامج موهبة بالشراكة مع المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 22.389 طالبا وطالبة من برنامج فصول موهبة بالشراكة مع المدارس، والتي أطلقتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، بهدف تهيئة بيئة تعليمية ذات جودة عالية للطلبة الموهوبين والمبدعين، من خلال تقديم منح دراسية لهم، للالتحاق بمدارس متميزة في السعودية، تزودها موهبة ببرامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية.

البداية

بدأت الدراسة في برنامج فصول موهبة بالشراكة مع المدارس في بداية العام الدراسي 1430-1431هـ، في الصفوف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي، ومن ثم تكاملت المراحل الأخرى تباعا حتى شملت جميع المراحل الدراسية من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

تجربة التعليم المطور

تستقبل خلال نظام تقني معد لهذا الغرض طلبات انضمام المدارس لهذا البرنامج، والذي يتم من خلاله التأكد من تحقيق هذه المدارس لجميع متطلبات الانضمام من خلال معايير واضحة ومحددة، وبعد تحديد هذه المدارس يتم اتباع أفضل الممارسات التعليمية الدولية مع المدارس المختارة، والتي جرى تطويرها وتهيئتها لكي تلائم البيئة التعليمية بالمملكة، بهدف رفع مستوى قدرات الطلاب الموهوبين والمبدعين وتحصيلهم العلمي إلى أقصى حد ممكن، وذلك من خلال نهج منظم لرعاية الموهبة والإبداع يدرج ضمن هياكل المدرسة بأكملها وطرق تدريسها، تحدد من خلاله الأهداف، وإعداد خطط عمل، ومتابعة التقدم، وإعداد السياسات والإجراءات الخاصة، وتحديد معايير لضمان توفير بيئة تعليم منظمة وفاعلة.

البرنامج في أرقام

22.389 طالبا وطالبة استفادوا

100 مدرسة

8 مدن

5.500 معلم ومعلمة تدربوا

141 كتابا في مجال الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات

يهدف هذا البرنامج إلى تعريض الطلبة الموهوبين إلى خبرات تعليمية متقدمة أكثر اتساعا وعمقا من الخبرات التي تقدم في مدارسهم الاعتيادية من أجل تحفيزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم الرياضيات والعلوم، وإطلاق طاقاتهم الكامنة، ويكون ذلك في فترة زمنية إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويوفر هذا البرنامج للطلبة الموهوبين الملتحقين به فرص تعلم معمقة تثري ما يقدم لهم من برامج مدرسية من خلال تدريسهم لمناهج موهبة في العلوم والرياضيات، والتي صممت بالتعاون مع بيوت خبرة أجنبية وعربية بنيت في معظمها بشكل يتوافق مع مناهج وزارة التعليم، بحيث تشكل تحديا لقدرات الطلبة الموهوبين. ويتولى تدريسهم معلمون مختصون قادرون على تلبية احتياجات الطلبة الموهوبين واهتماماتهم.

ورغبة من موهبة لتقدم الرعاية لجميع طلبة المملكة حولت أخيرا آلية تنفيذ هذا البرنامج إلى شكل افتراضي يخدم جميع الطلبة الموهوبين، والعمل على ترشيح وتدريب فريق من المعلمين والمشرفين للعمل ضمن هذا البرنامج، وتحديد جدول زمني مرن لتقديمه يتوافق مع جميع ظروف المستفيدين.

البرنامج في أرقام

5.493 طالبا وطالبة

4.5 ساعات يوميا

3 أيام في الأسبوع

19 أسبوعا خلال العام الدراسي

يخدم جميع مدن المملكة

المعلمون والتعامل مع الموهوبين

يأتي مشروع التطوير المهني للمعلمين والمعلمات ولجميع منسوبي مدارس الشراكة كأحد الغايات التي تسعى من خلاله موهبة ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس إلى تطوير بيئات التعلم الحاضنة لطلبة موهبة، وتأهيل الكوادر البشرية المحيطة كونهم عنصرا مؤثرا بشكل مباشر في نجاح الطالب الموهوب، وتوجيه قدراته للتعلم بالشكل الأمثل.

تقدم موهبة من خلال هذا المشروع مجموعة من البرامج التدريبية العامة حول مفاهيم رعاية الموهوبين وأساليبها، وبرامج متخصصة في استراتيجيات التدريس والتقويم للطلبة الموهوبين في مواد الرياضيات والعلوم.

دور أولياء الأمور في رعاية الموهبة

نظرا لأهمية دور الأسرة في رعاية موهبة أبنائها، تقوم موهبة بإعداد برامج تثقيفية وإرشادية لأولياء الأمور عن كيفية تعاملهم مع ابنهم الموهوب من خلال متخصصين في هذا المجال، وتقديم الدعم اللازم لهم، تهدف من ذلك إلى دمج أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم وبناتهم، وذلك من خلال:

تنفيذ لقاءات تشمل التعريف بمناهج موهبة وطرق التقويم

تطوير نظام إرشادي لتفعيل مشاركة أولياء الأمور في تحقيق أهداف البرنامج

تعريفهم بدورهم في العملية التعليمية

دعم أنشطة البرنامج في التواصل مع أولياء الأمور

كيف يمكن للأسرة اكتشاف موهبة أبنائها؟

تتيح موهبة لأولياء الأمور خلال موقع موهبة الالكتروني تسجيل أبنائهم للدخول في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وهو المقياس المخصص للكشف عن قدرة هؤلاء الطلبة من خلال اختبارات مقننة معدة لهذا الغرض، وبناء على نتيجة الاختبار التي يتحصل عليها المتقدم تم وضعه ضمن مسار محدد يلائم قدرته وشغفه، ويسعى إلى تطوير إمكانياته من خلال مجموعة من البرامج التي تقدمها المؤسسة ضمن رحلة الطالب الموهوب.