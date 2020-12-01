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تفقد وكيل الأمين لبلديات المحافظات بأمانة جدة محمد حسن الزهراني، رفقة رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبد العزيز المالكي؛ بعض الحالات المطرية التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وشملت الزيارة تقاطع شارع عكرمة الموقع المؤرق لأهالي الليث، بسبب احتضانه لمياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه به لعدم كفاءة التصريف الذي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا؛ حيث يعاني من تجمعات المياه عند هطول الأمطار؛ مما يتسبب في إغلاق الشارع الممتد من شرق المحافظة إلى غربها بمسافة 3 كلم؛ الأمر الذي يتسبب في احتجاز المواطنين في منازلهم وإغلاق المحلات التجارية.
وجرت مناقشة جهود البلدية لتوفير الآليات والمعدات، وإمكانية دعم أمانة جدة ومساندة البلدية، وإيجاد حل مؤقت لهذا الموقع باستبدال العبارات القديمة، ريثما يتم اعتماد مشروع تصريف مياه الأمطار.
01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442 05:42 PM
الموقع المؤرق لأهالي المحافظة بسبب مياه الأمطاروكيل أمين جدة للبلديات يزور الليث ويقف على شارع عكرمة
تفقد وكيل الأمين لبلديات المحافظات بأمانة جدة محمد حسن الزهراني، رفقة رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبد العزيز المالكي؛ بعض الحالات المطرية التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وشملت الزيارة تقاطع شارع عكرمة الموقع المؤرق لأهالي الليث، بسبب احتضانه لمياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه به لعدم كفاءة التصريف الذي يتطلب جهدًا ووقتًا كبيرًا؛ حيث يعاني من تجمعات المياه عند هطول الأمطار؛ مما يتسبب في إغلاق الشارع الممتد من شرق المحافظة إلى غربها بمسافة 3 كلم؛ الأمر الذي يتسبب في احتجاز المواطنين في منازلهم وإغلاق المحلات التجارية.
وجرت مناقشة جهود البلدية لتوفير الآليات والمعدات، وإمكانية دعم أمانة جدة ومساندة البلدية، وإيجاد حل مؤقت لهذا الموقع باستبدال العبارات القديمة، ريثما يتم اعتماد مشروع تصريف مياه الأمطار.
، وكيل أمين جدة للبلديات يزور الليث ويقف على شارع عكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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