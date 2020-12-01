، زراعة 100 شتلة.. أشجار النخل تزين مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامناً مع حملة "لنجعلها خضراء" التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة

قامت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بزراعة أكثر من 100 نخلة على أرض المهرجان؛ تزامناً مع حملة "لنجعلها خضراء" وتم اختيار شجرة النخيل التي ترمز إلى الكرم والعطاء، بالإضافة لفوائدها البيئية الأخرى، وقدرتها على العيش أطول فترة ممكنة. حيث تزينت مقرات المركز الاعلامي، وخيمة الملاك، ومخيم الاتحاد السعودي للهجن إضافة إلى المستشفى الميداني للقوات المسلحة وبقية مرافق المهرجان بالنخل.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، من أجل تغطية 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وذلك للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقام بالصياهد الجنوبية للدهناء 120 كيلومتراً شمال شرقي الرياض، على مساحة تتجاوز 225 كيلومتراً مربعاً ويحظى بمشاركة أكثر من 1800 مشارك سنوياً ووجود أكثر من 38 ألف متن من الإبل، وتقام فيه العديد من المسابقات أبرزها المزاين وسباقات الهجن.