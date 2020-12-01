شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في لاهاي تدعو المواطنين للإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت سفارة المملكة في لاهاي المواطنين المقيمين بهولندا إلى الإلتزام بارتداء الكمامة داخل الأماكن العامة.

وأضافت سفارة المملكة في لاهاي:" نود إحاطة المواطنيين المقيمين في مملكة هولندا إلى أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء ١ ديسمبر أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا داخل الأماكن العامة مثل المباني الحكومية والمحلات التجارية، والمطارات، والفنادق "، لافتة:" هناك غرامة مالية لمن يخالف ذلك ".

وكان إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا، وصل إلى 531 ألفا و930 حالة، حيث أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس قد بلغ 9453 حالة، في حين تعافى من المرض 6947 من المصابين.