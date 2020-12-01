شكرا لمتابعة خبر عن طبيب نفسي يوضح كيفية تغلبه على الاكتئاب والرهاب الاجتماعي " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تحدث استشاري الطب النفسي، مشعل العقيل، عن أهمية دعم الأسرة لمن يعاني الأعراض النفسية، قائلا إنه حدث أول سنة دراسية له في الجامعة بسبب معاناته أعراضت نفسية متمثلة في الاكتئاب والرهاب الاجتماعي.

وأوضح " العقيل "، خلال حواره في " برنامج في الصورة " المذاع على قناة " روتانا خليجية "، أن ظروف المعيشة الصعبة التي واجهها بعد انتقاله إلى الرياض كان لها دور في شعوره بالقلق والاكتئاب، وتجنب الكثير من المواقف وتجنب حضور المحاضرات، مؤكداً أنه لم يتجاوز الوضع إلا بدعم عائلته.

ودعا " العقيل " إلى أخذ الحذر من استخدام " بانادول نايت " بشكل يومي في علاج مشكلة الأرق لكونه يؤثر سلبياً على الكلى، مبينا أن البعض يعلم أن مشكلة الأرق تتسبب في ضعف تركيزهم في العمل والتحصيل الدراسي، لذلك يلجؤون لتناوله إلا أن هناك طرقا أخرى يمكن الاعتماد عليها في معالجة الأرق.

وتابع أن المضادات والجلسات النفسية والرياضة من الطرق الأخرى لعلاج الأرق، مردفا أن الأعراض الجانبية لهذه الطرق على الجسم والكلى أقل من الأعراض الجانبية لـ" بانادول نايت ".