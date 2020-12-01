شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد فعل عفوي لمواطن فاجئه نجله بهدية لافتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في خطوة مثيرة للإهتمام ، قام مواطن بتقديم هدية لوالده تعبر عن مدى حبه له واعترافه بدوره العظيم معه .

وأظهر الفيديو المواطن وهو يقدم باقة ورد قيٍمة مع هدية ويفاجئ والده به عند خروجه من سيارته .

وكان رد فعل الأب لافت وعفوي حين قال أن تلك الهدية "كثير " رغم ما قدمه لإبنه من بذل وعطاء بينما أكد له نجله أنه يستحق أفضل من ذلك بكثير .

وحقق الفيديو تفاعل كبير بين رواد مواقع الواصل الإجتماعي الذين أثنوا على فكرته وبره بوالده وتواضع الأب في نفس الوقت .