شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رد فعل عفوي لمواطن فاجئه نجله بهدية لافتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في خطوة مثيرة للإهتمام ، قام مواطن بتقديم هدية لوالده تعبر عن مدى حبه له واعترافه بدوره العظيم معه .
وأظهر الفيديو المواطن وهو يقدم باقة ورد قيٍمة مع هدية ويفاجئ والده به عند خروجه من سيارته .
وكان رد فعل الأب لافت وعفوي حين قال أن تلك الهدية "كثير " رغم ما قدمه لإبنه من بذل وعطاء بينما أكد له نجله أنه يستحق أفضل من ذلك بكثير .
وحقق الفيديو تفاعل كبير بين رواد مواقع الواصل الإجتماعي الذين أثنوا على فكرته وبره بوالده وتواضع الأب في نفس الوقت .
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