بالصور.. أسراب من الجراد تغطي سماء وادي نيرا شمال المخواة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): انتشرت أسراب من الجراد بأجزاء واسعة من سماء وادي نيرا شمال غرب محافظة المخواة. انتشرت أسراب من الجراد بأجزاء واسعة من سماء وادي نيرا شمال غرب محافظة المخواة. وطالب الأهالي وزارة البيئة والمياه والزراعة، والجهات المختصةَ بمكافحته والقضاء عليه قبل أن يقضي على المحاصيل الزراعية.

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