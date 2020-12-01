حصيلة «كورونا» في السعودية خلال 24 ساعة.. 263 إصابة ووفاة 11 شخصًا

الصحة أعلنت تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة..
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357623 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 374 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 347176 حالة.
كما تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5907 حالات.
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