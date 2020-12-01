أخصائي أرصاد يكشف تطورات الحالة «سقيا» على بعض مناطق المملكة

كشف أخصائي الأرصاد الجوية، معاذ الخلف، تطورات الساعات القادمة من الحالة الممطرة «سقيا» على بعض مناطق المملكة، خاصة الرياض والقصيم.

وقال الخلف –عبر تويتر- إن الحالة «سقيا» في تجدد مبشر؛ حيث تدخل المنطقة الشرقية وشرق الرياض، مشيرًا إلى أنه متوقع أن تتطور الفرص الماطرة نحو الدوادمي وعفيف والمجمعة والزلفي وشمال الرياض.

وأضاف أن هناك تجددًا مرتقب للأمطار على القصيم، خاصة شرق وشمال المنطقة، مع فرص مميزة نحو حفر الباطن بالشرقية وضواحيها وأمطار ديمية متوسطة.

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