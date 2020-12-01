«تمهير» يحفز منشآت القطاع الخاص لاستقطاب القوى الوطنية بمكافآت للمتدربين

يحفز برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أداء منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وإكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

ودعا صندوق «هدف» منشآت القطاع الخاص إلى عرض فرصه التدريبية، على البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ضمن برنامج «تمهير»، لتمكين خريجي وخريجات الدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه من التسجيل والاستفادة من البرنامج.

وأوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أن برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» يقدم مكافأة مالية «2000» ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها «3000» ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب.

وشار صندوق «هدف» إلى أن البرنامج يتحمل تأمين ضد المخاطر للمتدربين. كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من فرص توظيفية في سوق العمل.

وأضاف أن البرنامج يحفز أداء منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة واكسابها الخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة الأشهر السابقة، وحاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج، إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين الالتحاق في البرنامج زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: «taqat.sa».

وأشار الصندوق إلى أن برنامج «تمهير» يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/8/ 1437 هـ. وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل «طاقات».

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