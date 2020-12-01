«التأمينات» تعلن صرف معاشات ديسمبر للمتقاعدين ومستفيدي «ساند»

تستحق مقدمًا أول كل شهر..
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 للمتقاعدين ومستفيدي «ساند».
وذكرت المؤسسة –عبر حسابها على تويتر- أنه تم صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية، ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».
وتصرف المؤسسة المعاشات التأمينية الشهرية المُستحقة للمستفيدين مقدمًا في أول كل شهر وفقًا لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية.
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