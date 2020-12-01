مناقشة المساواة بين الجنسين في فرص التمويل العقارية والاجتماعية

عقد مجلس هيئة حقوق الإنسان - عن بعد - الجلسة الخامسة للمجلس للسنة الأولى الدورة الرابعة، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد. واطلع المجلس على الدراسة المقدمة من لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشأن تكافؤ الفرص للجنسين في الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقارية وبنك التنمية الاجتماعية، كما استعرض المجلس نتائج حضور فريق المحاكمات لجلسات المرافعة في المحكمة الجزائية المتخصصة خلال الفترة الماضية.

وتداول الاجتماع أبرز تطورات حقوق الإنسان في المملكة، وعدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها اللازم.