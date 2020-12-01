أمير مكة يستقبل جمعية خطى التوحد ومدير فرع الإعلام

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، الرئيس الفخري لجمعية خطى التوحد الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

واستمع أمير المنطقة إلى شرحٍ عن أعمال الجمعية التي تهدف إلى تحسين الوعي العام تجاه التوحديين وتطوير الخدمات المقدمة لدعم التوحد ومراكزه في منطقة مكة المكرمة، وكذلك خدمة ورعاية وتأهيل التوحديين مع الحفاظ على حقوقهم، وتوعية ومساندة أسر التوحديين حديثي التشخيص، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء، والعمل على إيجاد تصور لتوحيد إجراءات وانظمة مراكز التوحد.

من جهة أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة المعين حديثاً حاتم الشنقيطي. وهنأه بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله، فيما عبّر مدير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة عن شكره وتقدير للأمير خالد الفيصل على دعمه للفرع وأنشطته.