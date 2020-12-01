أمير تبوك يكرم المستشفيات والإدارات الحاصلة على شهادة سباهي

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه، اليوم، مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتورغرم الله الغامدي، وعدداً من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها. وأشاد بالمنجزات التي حققتها القطاعات الصحية بالمنطقة، مثمناً لوزير الصحة ولجميع العاملين بالقطاع الصحي جهودهم التي بذلت لتحقيق النجاح في السيطرة على جائحة كورونا، مشيداً بالتطور والقفزات المتتالية التي يشهدها القطاع الصحي بالمملكة.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الشؤون الصحية بالمنطقة تبذل أقصى الجهود لتقديم أعلى معاير الجودة لخدمة المرضى والمراجعين، مؤكداً أن العمل كفريق واحد هو أساس ينتهج من قبل العاملين في الشؤون الصحية كافة.
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