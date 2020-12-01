السعودية اليوم / نجاح أول عملية تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق ثقب في القلب بجازان



جيزان 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أجرى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، عملية ناجحة لمريضة كانت تعانى من ضيق شديد في التنفس نتيجة وجود ثقب خلقى كبير بطول 2*2سم بين الأذينين وإرتفاع بسيط في الضغط الشرياني الرئوي وتوسع في البطينين منذ الولادة.

وقام الفريق الطبي خلال هذه العملية بعمل تداخل تنظيري بالقسطرة لإغلاق الثقب وبدون تدخل جراحى، تحت التخدير الكلي، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد يوم من إجراء القسطرة وحالتها الصحية مستقرة بفضل الله.

ويعدّ علاج الأمراض الوراثية عن طريق القسطرة كبديل لعمليات القلب المفتوح؛ من أحدث الطرق العلاجية، حيث يتبنى مركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر، عمل هذا النوع المتطور من العلاجات.

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16:42ت م

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