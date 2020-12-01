السعودية اليوم / العراق تسجل 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

سجلت العراق 2218 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12306, فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484570 حالة.

// انتهى //

16:42ت م

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بغداد 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسسجلت العراق 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 554767 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12306, فيما تم تسجيل 1896 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 484570 حالة.// انتهى //16:42ت م0137

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