اقتصادي / غرفة القصيم تطلق منصة "أكاديمية الكليجا التدريبية"



بريدة 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع أحد المصانع بالمنطقة منصة "أكاديمية الكليجا التدريبية "، التي دشنها سمو أمير منطقة القصيم خلال الفترة الماضية بهدف السعي لتعزيز قيمة الكليجا وتصنيعها وتسويقها والاعتماد عليها كمورد دخل أساسي في تنمية الأسر والمجتمعات المحلية في المملكة، باعتبارها قيمة وموروثاً ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.

وأوضح مسؤول الفعاليات في الغرفة نايف المنسلح، أن الأكاديمية تسعى لتأهيل شباب وشابات قادرين على قيادة السوق التجاري عبر طرح منتجاتهم على مستوى المملكة وتوسيع انتشارهم عبر زيادة خطوط الإنتاج لديهم مما يسهم بالحفاظ على الموروثات الشعبية والإرث العريق , لافتا إلى أن الأكاديمية تنطلق على عدة مراحل وتسعى لتأهيل الشباب والشابات على مدار 6 أيام وستركز على كيفية إعداد دراسة جدوى أولية للمشروع، إضافةً إلى الجوانب التطويرية والتسويقية والمالية للمشروع إلى جانب التركيز العملي والتعرف على صناعة الكليجا عبر المكائن الحديثة وآليات وطرق استخدامها، مفيداً أن التقديم للأكاديمية متاح لـ 6 أيام عبر موقع الغرفة الإلكتروني https://qcc.org.sa/f/888 .

// انتهى //

16:40ت م

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