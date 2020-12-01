السعودية اليوم / أمانة عسير وبلدياتها تُغلق أكثر من 100 منشأة تجارية وتضبط ٦٦٢ مخالفةً



أبها 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أسفرت الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها على المنشآت التجارية في المنطقة خلال الفترة من ( ٩ ـ 15 ربيع الآخر الجاري) عن تسجيل ٦٦٢ مخالفةً متنوعةً.

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق ١٠٧ منشآت تجارية وصحية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات النظامية والتدابير الاحترازية المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية، وصادرت الفرق الرقابية الميدانية ٢٢٥٦ كجم من الأغذية غير الصالحة للأكل ، بعد أن نفذ المراقبون جولاتٍ وصلت إلى ٢٩٠٨ جولات ، بمشاركة 800 مراقب بلدي.

وتركزت المخالفات المرصودة على المنشآت التجارية والصحية في تدني مستوى النظافة، ومخالفة الشهادات الصحية، وسوء التخزين والتداول وعدم التقيد بالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فايروس ( كوفيد 19).

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16:36ت م

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