

الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

يستعد الصقارون المشاركون في النسخة الثالثة من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، للمنافسة في يومه الخامس على التوالي عبر مسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، بعد أن شهدت الأيام الماضية من المهرجان منافسات حماسية بين الصقارين المشاركين.

وتشهد فعاليات المهرجان، الذي يقام في "ملهم" شمال مدينة الرياض حتى 12 من ديسمبر الجاري، يوم غد منافسة 210 من الصقور في فئة "حر قرناس" لملاك سعوديين، مقسمة على ثلاثة أشواط، يتنافس في كل شوط منها 70 صقرا.

ويكرم نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، ، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم "كأس الملك عبدالعزيز"، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

وكان نادي الصقور قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، حيث تبلغ قيمة جوائز "الملواح" فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 ملايين ريال.

//انتهى//

16:34ت م

0124





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 210 صقور تتنافس في اليوم الخامس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.