السعودية اليوم / صقارون: مهرجان الملك عبد العزيز أحيا هواية الصيد بالصقور



الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

أكد عدد من الصقارين أن نادي الصقور السعودي استطاع إحياء موروث الصيد بالصقور، وتعزيزه في بناء الشخصية

وأوضح الصقارون أن النادي عمل على المحافظة على الصقور من الانقراض عبر إطلاقه برنامج (هدد) لإعادة الصقور إلى مواطنها، ويهدف إلى تعزيز دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية، من خلال الحفاظ على سلالة الصقور وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.

وبين الصقارون أن المهرجان وهو الأكبر والأضخم في مجال الصقور، أتاح بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية، فرصة الاستمتاع بالفعاليات التي تقام، كمسابقتي الملواح " الدعو" 400 متر وهو ما يؤكد مدى حرص واهتمام حكومة المملكة على إحياء التراث السعودي العريق، الذي تشكل الصقور جزءًا مميزًا منه.

وأوضح الصقارون أن نادي الصقور السعودي راعى أدق التفاصيل في المهرجان خاصة في ظل جائحة كورنا، حيث حرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وكل ذلك يجعل الصقار في حالة طمأنينة دائمة أثناء وجوده في أرض المهرجان .

وختموا حديثهم متوجهين بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، قد انطلق بتنظيم نادي من الصقور السعودي على أرض المهرجان في مَلْهم (شمال الرياض)، ويستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين وسط تنظيم محكم لاقى استحسان الحاضرين.

//انتهى//

16:33ت م

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الرياض 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسأكد عدد من الصقارين أن نادي الصقور السعودي استطاع إحياء موروث الصيد بالصقور، وتعزيزه في بناء الشخصية السعودية لدى النشء من خلال مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته الثالثة الذي جمع محبي هذه الهواية في مكان وزمان واحد مقدما لهم التشجيع والدعم.وأوضح الصقارون أن النادي عمل على المحافظة على الصقور من الانقراض عبر إطلاقه برنامج (هدد) لإعادة الصقور إلى مواطنها، ويهدف إلى تعزيز دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية، من خلال الحفاظ على سلالة الصقور وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.وبين الصقارون أن المهرجان وهو الأكبر والأضخم في مجال الصقور، أتاح بمشاركات محلية وإقليمية وعالمية، فرصة الاستمتاع بالفعاليات التي تقام، كمسابقتي الملواح " الدعو" 400 متر وهو ما يؤكد مدى حرص واهتمام حكومة المملكة على إحياء التراث السعودي العريق، الذي تشكل الصقور جزءًا مميزًا منه.وأوضح الصقارون أن نادي الصقور السعودي راعى أدق التفاصيل في المهرجان خاصة في ظل جائحة كورنا، حيث حرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة، وكل ذلك يجعل الصقار في حالة طمأنينة دائمة أثناء وجوده في أرض المهرجان .وختموا حديثهم متوجهين بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور، على توجيهاته في تنفيذ المهرجان حرصًا على عدم انقطاع الصقارين عن هوايتهم، لتعزيز التراث السعودي.يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة، قد انطلق بتنظيم نادي من الصقور السعودي على أرض المهرجان في مَلْهم (شمال الرياض)، ويستمر حتى 12 من ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين وسط تنظيم محكم لاقى استحسان الحاضرين.//انتهى//16:33ت م0121

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