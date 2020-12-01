رياضي / سمو أمير الشرقية يلتقي سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية



الدمام 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وعدد من منسوبي الهيئة.

ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة، ومنها

وأكد سموه أهمية دعم قطاعات الفروسية المختلفة، وتشجيع ممارسي هذه

من جهته، قدم سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، الشكر للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر والمتواصل لنشاطات الفروسية بشكل عام، سواءً عن طريق نادي سباقات الخيل، والاتحادات المختلفة، مبيناً أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة، للإشراف والتنسيق والدعم لهذه القطاعات، وهي في طور التأسيس، وستبدأ بمشيئة الله بشكلٍ فاعل في منتصف العام المقبل، لدعم قطاعات الفروسية المختلفة.

وأشار إلى أن المستقبل واعد لرياضة الفروسية بدعم القيادة الرشيدة وبحول الله سيرى الجميع نتائج هذا العمل في المستقبل المنظور".

// انتهى//

16:33ت م

0120



الدمام 16 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 01 ديسمبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وعدد من منسوبي الهيئة.ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بتشجيع الرياضات التي تمثل الأصالة والعراقة، ومنها رياضة الفروسية، التي تمثل إرثاً عريقاً وتاريخياً للمملكة، مشيراً سموه إلى أن المملكة تملك إمكانيات استضافة البطولات الدولية والإقليمية لسباقات الخيل والفروسية.وأكد سموه أهمية دعم قطاعات الفروسية المختلفة، وتشجيع ممارسي هذه الرياضة ، وملاك الخيل، لتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات لتطوير هذه الرياضة، والاستفادة من المواقع المختلفة المجهزة لاستضافة نشاطات الفروسية.من جهته، قدم سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل، الشكر للقيادة الحكيمة لدعمها المستمر والمتواصل لنشاطات الفروسية بشكل عام، سواءً عن طريق نادي سباقات الخيل، والاتحادات المختلفة، مبيناً أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بإنشاء الهيئة، للإشراف والتنسيق والدعم لهذه القطاعات، وهي في طور التأسيس، وستبدأ بمشيئة الله بشكلٍ فاعل في منتصف العام المقبل، لدعم قطاعات الفروسية المختلفة.وأشار إلى أن المستقبل واعد لرياضة الفروسية بدعم القيادة الرشيدة وبحول الله سيرى الجميع نتائج هذا العمل في المستقبل المنظور".// انتهى//16:33ت م0120

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